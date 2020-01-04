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Россию ждет атака смерчей

Россию ждет атака смерчей
Фото: www.globallookpress.com
Глобальное потепление ведет к опасным погодным явлениям

Стихия все чаще обрушивается на россиян. Так, давая прогноз на 2020 год, климатологи предупреждают, что количество смерчей стремительно растет. Специалисты отмечают, что число их сильно недооценивают. Это связано с низкой плотностью населения страны. Часто разгул стихии происходит далеко от населенных пунктов и их просто не замечают. Однако анализ данных показывает, что в год по России проходит около сотни смерчей.

"Как обыватели, мы почти не ощущаем роста температуры, связанного с глобальным потеплением, однако учащение экстремальных погодных явлений гораздо более опасно и очевидно для нас. По всему миру растет число природных катастроф, и это касается не только периодов аномальной жары и холодов, но и наводнений, штормов и прочих катаклизмов", – заявил в беседе с ТАСС климатолог из Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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