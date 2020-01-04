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На Москву надвигается метель

На Москву надвигается метель
Фото: www.globallookpress.com
Жителей столицы предупредили об опасности

С двух часов дня 4 января в городе ожидается снегопад и гололед. Об этом предупреждает столичный главк МЧС. Кроме того, ветер усилится до 15 метров в секунду.

Резкая смена погоды, по прогнозу синоптиков, связана с холодным фронтом, который проходит волнами. Неблагоприятные условия продержатся до конца суток. Спасатели рекомендуют быть осторожнее на дорогах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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