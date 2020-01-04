Жителей столицы предупредили об опасности

С двух часов дня 4 января в городе ожидается снегопад и гололед. Об этом предупреждает столичный главк МЧС. Кроме того, ветер усилится до 15 метров в секунду.

Резкая смена погоды, по прогнозу синоптиков, связана с холодным фронтом, который проходит волнами. Неблагоприятные условия продержатся до конца суток. Спасатели рекомендуют быть осторожнее на дорогах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте.