Нибиру
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С двух часов дня 4 января в городе ожидается снегопад и гололед. Об этом предупреждает столичный главк МЧС. Кроме того, ветер усилится до 15 метров в секунду.
Резкая смена погоды, по прогнозу синоптиков, связана с холодным фронтом, который проходит волнами. Неблагоприятные условия продержатся до конца суток. Спасатели рекомендуют быть осторожнее на дорогах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте.
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