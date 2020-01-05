Вместо крепких морозов страну накроет аномальное тепло

Нехарактерная погода установилась практически на всей территории страны. Как отмечают метеорологи, в некоторых регионах столбики термометров показывают на целых 16 градусов выше нормы. Так, рекорды зафиксировали в Поволжье и на юго-востоке Сибири. Днем там всего лишь ноль градусов.

Из-за обширного атлантического циклона аномальное тепло продержится на территории России до конца первой декады января. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

В Москве в начале следующей недели синоптики обещают небольшой мороз. Ночью будет от минус пяти до минус трех градусов, а днем – минус три – минус один.

Ранее "Утро" писало о том, какая погода ждет москвичей на Рождество -2020.