Прогноз погоды подарил надежду на настоящую русскую зиму

Старый Новый год компенсирует бесснежный праздник в ночь с 31 декабря на 1 января. По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели в столичный регион придет настоящая зима.

Выпадет в два раза больше снега. Правда, традиционных для этого времени года русских морозов метеорологи не обещают. Температура за окном составит -1...-6° С, пообещал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В целом январь, как и декабрь, будет более теплым, по сравнению с предыдущими годами", – пояснил специалист "Подмосковью сегодня".

говорит Евгений Тишковец. – Температура в прошлом месяце была на 7 градусов выше нормы, а в этом, ориентировочно, будет на 3–4 градуса выше. Никаких экстремальных морозов и снегопадов, которые бы кардинально изменили ситуацию, я не вижу.

