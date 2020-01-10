Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В выходные на Москву обрушится снегопад

По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются уже ближайшей ночью

Приятная новость для москвичей, которые соскучились по заснеженным дорогам и тротуарам. В ближайшие выходные выпадет снег, пообещали синоптики в своем прогнозе погоды.

Его принесет сформированный у датского побережья циклон, передают "Метеоновости". Благодаря ему в столицу придет настоящая русская зима. Сначала, в ночь на 11 января, примерно двумя сантиметрами снега, который из-за минусовой температуры не растает, засыплет Новую Москву. 

Примерно столько же выпадет осадков в субботу днем, уточняет "Свободная Пресса". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк

Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей