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Приятная новость для москвичей, которые соскучились по заснеженным дорогам и тротуарам. В ближайшие выходные выпадет снег, пообещали синоптики в своем прогнозе погоды.
Его принесет сформированный у датского побережья циклон, передают "Метеоновости". Благодаря ему в столицу придет настоящая русская зима. Сначала, в ночь на 11 января, примерно двумя сантиметрами снега, который из-за минусовой температуры не растает, засыплет Новую Москву.
Примерно столько же выпадет осадков в субботу днем, уточняет "Свободная Пресса".
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