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Крещенские морозы отменяются: в Москве задержится тепло

Температура опустится не ниже -1°C в праздничную ночь

В крещенскую ночь на 19 января в Москве и Подмосковье морозов не будет. Об этом сообщили синоптики.

"Крещенских морозов в эту ночь не будет. Прогнозируется небольшой минус и нулевая температура",

рассказали Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос". Синоптики добавили, что из-за больших размеров Московского региона температура может немного отличаться – от -1 до +1°C, сообщает "Подмосковье сегодня". Осадков также не ожидается.

Сегодня в Москве +1-3°C, облачно и без осадков. Порывы ветра достигнут 10 м/с, передает Гидрометцентр.

Ранее синоптики заявили, что такая погода продержится в течение недели.

Карина СИРАЗОВА

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