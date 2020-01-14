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Синоптики пообещали аномальную погоду весной

Январь также пока остается теплым - на этой неделе температура поднимется до +5

Зима в этом году продолжит удивлять россиян аномально теплыми температурами и войдет в историю как самая теплая более чем за 130 лет. Так, 16 января воздух прогреется до +5°C, сообщили синоптики.

В ближайшую неделю температура будет на 6 – 15 градусов выше нормы. "Страна буквально раскраснелась от январской жары", – рассказал "Известиям" и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, снегопадов и морозов весной не ожидается.

"Не существует корреляции между теплой зимой и холодным летом или другими сезонами", – цитирует сайт "Комсомольская правда" ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца. По мнению синоптика, весна тоже будет теплой - в марте и апреле температура превысит норму. В начале лета погода вернется к обычным показателям, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее синоптики заявили, что на Крещение, 19 января, морозов не будет, и рассказали о погоде этой зимой.

Карина СИРАЗОВА

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