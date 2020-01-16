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Мороз и снегопады: синоптики дали прогноз погоды на февраль

Температура в последний месяц зимы будет близка к норме

Синоптики считают, что февраль будет значительно холоднее, чем первые два месяца зимы. Так, в Москве столбики термометра покажут -2-7℃ днем, -12℃ ночью.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете", морозы будут в Ленинградской, Псковской, Смоленской и других областях страны. В Центральном и Приволжском округах температура воздуха будет опускаться до -25℃ ночью. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Урале и в Западной Сибири ночью будет около -18℃. На юге России погода будет в пределах нормы. 

Снег в стране также выпадет, передает издание "СвободнаяПресса". Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 

Пока же погода бьет все рекорды. Так, по словам Вильфанда, за 4 месяца в Подмосковье выпало только половины нормы осадков. Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", такая же ситуация в Калужской, Владимирской и других областях. А январь стал самым теплым в Санкт-Петербурге за последние 140 лет, отмечает агентство FlashNord

Полина ИВАНОВА

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