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Внезапно обрушившийся снегопад парализует Москву

Водителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах

Москвичи наконец дождались снежной зимы. По сообщения синоптика, такая погода продлится до следующей ночи. 

То есть снег прекратится с наступлением 24 января, пояснила РИА "Новости" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом температура за окном в столице опустится до -6° С, в Подмосковье – на три градуса холоднее, уточняет "Царьград". 

Впрочем, данное погодное явление будет временным. Неделя закончится нулевой температурой. 

Выпавший снег принес не только радость, но и проблемы из-за ухудшения видимости на дорогах, отмечает "Подмосковье сегодня". Госавтоинспекторы призывают водителей и пешеходов к бдительности. 

Ксения АНДРЕЕВА

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