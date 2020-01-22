Водителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах

Москвичи наконец дождались снежной зимы. По сообщения синоптика, такая погода продлится до следующей ночи.

То есть снег прекратится с наступлением 24 января, пояснила РИА "Новости" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом температура за окном в столице опустится до -6° С, в Подмосковье – на три градуса холоднее, уточняет "Царьград".

Впрочем, данное погодное явление будет временным. Неделя закончится нулевой температурой.

Выпавший снег принес не только радость, но и проблемы из-за ухудшения видимости на дорогах, отмечает "Подмосковье сегодня". Госавтоинспекторы призывают водителей и пешеходов к бдительности.