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Придут морозы: синоптики дали прогноз на февраль

Москвичам наконец пообещали зимнюю погоду

В европейской части Росии последний месяц зимы будет холоднее, чем два предыдущих.

Об этом рассказал РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура воздуха будет опускаться до -5 ... -10°C.

Однако сильных морозов в конце зимы не ожидается, отмечает URA.RU.

В январе метеорологи зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Так, в Санкт-Петербурге было самое теплое Крещение за всю историю наблюдений,

" target="_blank">напоминает "Пятый канал".

Ранее метеорологи предупредили о морозах и снегопадах в феврале. 

Валентина МАЙОРОВА

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