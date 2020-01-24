Москвичам наконец пообещали зимнюю погоду

В европейской части Росии последний месяц зимы будет холоднее, чем два предыдущих.

Об этом рассказал РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура воздуха будет опускаться до -5 ... -10°C.

Однако сильных морозов в конце зимы не ожидается, отмечает URA.RU.

В январе метеорологи зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Так, в Санкт-Петербурге было самое теплое Крещение за всю историю наблюдений,