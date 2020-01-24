Придут морозы: синоптики дали прогноз на февраль
Москвичам наконец пообещали зимнюю погоду
" target="_blank">напоминает "Пятый канал".
В европейской части Росии последний месяц зимы будет холоднее, чем два предыдущих.
Об этом рассказал РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура воздуха будет опускаться до -5 ... -10°C.
Однако сильных морозов в конце зимы не ожидается, отмечает URA.RU.
В январе метеорологи зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Так, в Санкт-Петербурге было самое теплое Крещение за всю историю наблюдений,
Ранее метеорологи предупредили о морозах и снегопадах в феврале.
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