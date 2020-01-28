Жителей столицы ждет гололед и до 8 сантиметров осадков

Ночью 28 января на Москву обрушился самый сильный снегопад с начала зимы. Сегодня выпадет до восьми сантиметров снега, сообщили синоптики.

В связи с непогодой коммунальный службы работают в усиленном режиме, пишет РИА "Новости". По словам синоптиков, такая погода продержится до середины дня, передает телеканал "360".

температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от -1°C до +1°C, сообщает Гидрометцентр. Порывы южного ветра достигнут 10 м/секунду. На дорогах образуется гололедица.

Ранее синоптики пообещали москвичам холодный февраль и предупредили об аномалиях. По их словам, в последний зимний месяц температура воздуха опустится до -10°C.