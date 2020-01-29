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Россияне застряли в аэропортах из-за снегопада

В столице задержаны почти 30 авиарейсов

Сотни россиян застряли в московских аэропортах. Из-за непогоды около 30 вылетов задерживаются.

В среду, 29 января, в аэропорту "Домодедово" отменили шесть рейсов и задержали четыре. Во "Внуково" задержаны восемь вылетов, а в "Шереметьево" – пять, сообщает сервис "Яндекс. Расписание".

Ранее утром сообщалось о девяти отмененных и 23 задержанных рейсах, пишет РИА "Новости". Москвичей предупредили о "желтом" уровне опасности из-за обрушившегося вчера сильнейшего за всю зиму снегопада.

Ранее синоптики известили жителей столицы о погодных аномалиях и заявили, что февраль будет значительно холоднее, чем первые два месяца зимы

Карина СИРАЗОВА

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