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В московском аэропорту застрял самолет из-за сильного снегопада

Жителей столицы предупредили о "желтом" уровне опасности

В московском аэропорту "Шереметьево" застрял самолет авиакомпании "Аэрофлот" из-за сильного снегопада. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

Прибывший из Нью-Дели лайнер отбуксировали со взлетно-посадочной полосы из-за потери тяги двигателей и плохо расчищенной дорожки. Для этого вызвали спецтехнику, пишет РИА "Новости".

Сегодня на Москву обрушился сильнейший за всю зиму снегопад. Из-за этого объявили "желтый" уровень опасности, который продлили до конца 29 января, сообщается на сайте Гидрометцентра. "Погода потенциально опасна. Местами гололедица", – цитирует информацию RT.

Ранее синоптики пообещали москвичам холодный февраль и предупредили о погодных аномалиях.

Карина СИРАЗОВА

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