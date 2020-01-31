Нулевая температура воздуха привела к гололеду на дорогах

До 2 февраля продлено предупреждение о "желтом" уровне погодной опасности в столичном регионе.

По информации Гидрометцентра, в Москве и по области ожидается гололедица. Метеорологи несколько раз продлевали свое предупреждение из-за мокрого снега с дождем и температуры воздуха, которая колеблется около ноля.

"Желтый" уровень указывает, что погода потенциально опасна, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".