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В Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень опасности

Нулевая температура воздуха привела к гололеду на дорогах

До 2 февраля продлено предупреждение о "желтом" уровне погодной опасности в столичном регионе. 

По информации Гидрометцентра, в Москве и по области ожидается гололедица. Метеорологи несколько раз продлевали свое предупреждение из-за мокрого снега с дождем и температуры воздуха, которая колеблется около ноля.

"Желтый" уровень указывает, что погода потенциально опасна, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Валентина МАЙОРОВА

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