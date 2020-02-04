Столбики термометров опустятся до -15

В столичный регион на этой неделе придет настоящая зима.

Синоптики обещают, что уже в ночь на 5 февраля температура воздуха опустится до -5 ... -7°С. Днем 5 февраля немного потеплеет, до -3 ... -5°С. В четверг, 6 февраля, столбики термометров поднимутся до -4 ... -6°С, а 7 февраля морозы усилятся, ожидается -7 ... -9°С. В субботу станет еще холоднее – столбики термометров опустятся до -7 ... -12°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"В ночь на воскресенье температура будет около -15°С. Но уже днем 9 февраля температура воздуха повысится. Прогнозируется до -3 … -5°С", – рассказал телеканалу "360" научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

Метеоролог добавил, что уже в начале следующей недели в Москве и Подмосковье снова начнется оттепель. А ранее синоптики говорили, что февраль в столичном регионе будет значительно холоднее, чем первые два месяца зимы.

