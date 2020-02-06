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Метель и гололедица: в Москве и области резко ухудшится погода

Сильный ветер налетит на столичный регион в ближайшие часы

Обрадованных выпавшим снегом москвичей и жителей области предупредили о метели и гололедице.

Так, погода в Подмосковье разочарует уже в ближайшие часы. До конца дня будет идти снег и дуть сильный ветер – 12-17 м/с, сообщили в подмосковном Минтрансе. 

"На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. В связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах до 500-1000 метров, в связи с чем возможен рост дорожно-транспортных происшествий", – говорится на сайте ведомства.  

В связи с ухудшением погоды на дорогах области круглосуточно дежурят инспекторы ГИБДД. Водителям рекомендовано пересесть на общественный транспорт. Тем, кто не может отказаться от личных авто, советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, уточняет "Подмосковье сегодня"

Температура воздуха будет стремительно снижаться. В ближайшие три дня потепления ждать не стоит, передает "МИР24". Ночью столбик термометра опустится до -16° С. 

Отмечается, что снегопад внес коррективы в работу столичных аэропортов. Более 30 рейсов отменены или задержаны. Зима в последний свой месяц разгулялась также в культурной столице и на юге России. 

Ксения АНДРЕЕВА

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