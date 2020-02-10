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Метель и сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на 11 февраля

Столицу засыплет снегом

Ночью с 10 на 11 февраля в столице усилится ветер и разыграется метель. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, к таким погодным условиям жителям нужно быть готовыми и в течение всего вторника. Днем температура воздуха составит +2°C. 

До 12 февраля в Москве и Подмосковье прогнозируют "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы. К четвергу и пятнице (13 и 14 февраля), как уточнила Позднякова, столбики термометров опустятся до 0°C, отмечает "Вечерняя газета"

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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