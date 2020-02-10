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Москвичей ждет аномально низкое давление

Синоптики предупреждают метеочувствительных людей о резком изменении погоды

С сегодняшнего дня в столичный регион не только придут ветер и метель – на 10 единиц ниже нормы опустится атмосферное давление. Показатель составит 739 мм ртутного столба, цитируют экспертов журналисты "АГН Москва".

Как поясняют специалисты "Метеоновости", причина ухудшения погоды в атмосферных фронтах глубокого атлантического циклона.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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