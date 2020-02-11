На дорогах в течение дня ожидается гололедица

Сильный снегопад обрушился на жителей столицы во вторник, 11 февраля. Водители стараются ехать аккуратно и медленнее, чем обычно. Накануне сотрудники Гидрометцентра предупреждали, что в этот день ожидается метель и снегопад на протяжении всего дня.

Госавтоинспекция сообщила, что на дорогах образуется гололедица и налипание снега. А также пообещала принять все необходимые меры для оказания помощи дорожно-эксплуатационным службам.