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Москва встала в пробках из-за обильного снегопада

На дорогах в течение дня ожидается гололедица

Сильный снегопад обрушился на жителей столицы во вторник, 11 февраля. Водители стараются ехать аккуратно и медленнее, чем обычно. Накануне сотрудники Гидрометцентра предупреждали, что в этот день ожидается метель и снегопад на протяжении всего дня. 

Госавтоинспекция сообщила, что на дорогах образуется гололедица и налипание снега. А также пообещала принять все необходимые меры для оказания помощи дорожно-эксплуатационным службам. 

Сергей САЗОНОВ

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