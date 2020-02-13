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Москву ждет невероятно низкое давление

Изменения жители столицы почувствуют через несколько дней

В понедельник, 17 февраля, в Москве резко изменится погода – сильно упадет атмосферное давление и усилится ветер. Об этом предупредили синоптики.

По их словам, это случится из-за атлантического циклона, который придет на территорию нашей страны уже в выходные. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что давление будет невероятно низким, почти фантастическим, – менее 697 мм ртутного столба.

Синоптики также рассказали о том, какую погоду ждать в марте. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, температура будет держаться в пределах нормы, а осадков выпадет очень мало, пишет "Российская газета". Днем воздух будет прогреваться до +6°C, а по ночам возможны заморозки до -5°C, передает URA.RU.

Ранее синоптики пообещали потепление в ближайшие несколько недель.

Карина СИРАЗОВА

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