Синоптики озвучили прогноз на неделю

В столице ожидается аномальная для февраля температура. Будет на 9-11 градусов теплее, чем положено. Такая погода характерна уже для начала апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"..трое суток подряд столбики термометров будут штурмовать предыдущие температурные максимумы для 17,18 и 19 февраля, зафиксированные в 1957, 1949 и 1925 годах, когда воздух прогревался до плюс 5,8, плюс 4,4 и плюс 3,7 градуса, соответственно", – дал прогноз на начало недели метеоролог. Его цитирует РИА Новости.

При этом вторая половина предстоящей недели будет немного прохладнее. Температура опустится почти до нуля, ожидается мокрый снег. Большое количество осадков выпадет 23 февраля.