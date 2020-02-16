Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Трое суток подряд: москвичам пообещали рекордно теплую погоду

Синоптики озвучили прогноз на неделю

В столице ожидается аномальная для февраля температура. Будет на 9-11 градусов теплее, чем положено. Такая погода характерна уже для начала апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"..трое суток подряд столбики термометров будут штурмовать предыдущие температурные максимумы для 17,18 и 19 февраля, зафиксированные в 1957, 1949 и 1925 годах, когда воздух прогревался до плюс 5,8, плюс 4,4 и плюс 3,7 градуса, соответственно", – дал прогноз на начало недели метеоролог. Его цитирует РИА Новости.

При этом вторая половина предстоящей недели будет немного прохладнее. Температура опустится почти до нуля, ожидается мокрый снег. Большое количество осадков выпадет 23 февраля.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей