Весна будет снежной и холодной

В начале весны в России ударят морозы до -10°С. Об этом сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Впрочем, как сказал синоптик ТАСС, первые признаки весны в 2020 г. соотечественники почувствуют раньше обыкновенного. По данным сайта "Комсомольская правда", Вильфанд объяснил это снежным покровом, не сформировавшимся полностью из-за теплой зимы, а также отсутствием крепкой корки льда на водоемах.

Ранее главный метеоролог говорил, что обычно синоптическая весна приходит в 20-х числах марта, отмечает телеканал "360".