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Синоптики объяснили причину супертеплой зимы

В Гидрометцентре нашли ответ, почему центральная Россия осталась без снега этой зимой

Причиной аномально теплой погоды стали воздушные массы из Атлантики. Именно они и вытеснили холодный сибирский воздух. Такое случается крайне редко, пишет телеканал "360".  

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Видьфанд отметил, что этой зимой было необычно тепло также и в Хабаровском крае и в Якутии."На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", – рассказал он. 

При этом рассчитывать на теплую весну жителям центрального региона все-таки не стоит. По прогнозам синоптиков, в европейском регионе страны могут ударить морозы до -10°С.

Рина КРАСНОВА

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