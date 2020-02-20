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Аномальное тепло в Москве продержится до конца недели

Эта зима оказалась самой теплой за последние десятилетия

В Москве побит погодный рекорд 1925 г. – температура повысилась до +4,7°C. Почти сто лет назад 20 февраля на градуснике было +3,7°C.

Днем воздух прогреется до +5°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, а также обещают южный теплый ветер, скорость которого составит до 10 м в секунду. Атмосферное давление достигнет 749 мм ртутного столба. Ночью может подморозить, передает телеканал "360".

Такие погодные условия в столичном регионе продержатся до конца недели, отметил в разговоре с корреспондентом РИА "Новости" главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Потом на улице похолодает. Хотя, по данным Гидрометцентра России, температурный фон будет выше климатической нормы на четыре – восемь градусов.

Напомним, рекордное тепло зафиксировали 18 февраля, когда воздух прогрелся до +4,5°C. На одну десятую градуса холоднее было в такой же день в 1949 году.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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