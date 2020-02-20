На День защитника Отечества в столице пойдет мокрый снег и упадет давление

Жителей Москвы и Подмосковья 23 февраля ждет неприятный сюрприз – осадки, сильный ветер и пониженное атмосферное давление. По данным центра "Фобос", виновен в этом атлантический циклон: в начале выходных на небе появятся тучи, а в воскресенье погодные условия совсем испортятся.

"Пик ненастья" эксперты прогнозируют именно в День защитника Отечества. В столичном регионе вдруг серьезно понизится атмосферное давление – на 20 единиц за сутки. К тому же выпадет мокрый снег, порой переходящий в дождь, и подует сильный вечер – с порывами до 12 – 15 м/секунду.

Cтолбики термометров будут держаться примерно на нулевой отметке, не поднимаясь выше +2°C. Правда, это все-таки теплее, чем обычно в это время года, цитирует специалистов "Подмосковье сегодня".

Ранее метеорологи предупредили о морозах в марте.