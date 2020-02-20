Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В московском регионе на выходных резко изменится погода

На День защитника Отечества в столице пойдет мокрый снег и упадет давление

Жителей Москвы и Подмосковья 23 февраля ждет неприятный сюрприз – осадки, сильный ветер и пониженное атмосферное давление. По данным центра "Фобос", виновен в этом атлантический циклон: в начале выходных на небе появятся тучи, а в воскресенье погодные условия совсем испортятся.

"Пик ненастья" эксперты прогнозируют именно в День защитника Отечества. В столичном регионе вдруг серьезно понизится атмосферное давление – на 20 единиц за сутки. К тому же выпадет мокрый снег, порой переходящий в дождь, и подует сильный вечер – с порывами до 12 – 15 м/секунду.

Cтолбики термометров будут держаться примерно на нулевой отметке, не поднимаясь выше  +2°C. Правда, это все-таки теплее, чем обычно в это время года, цитирует специалистов "Подмосковье сегодня".

Ранее метеорологи предупредили о морозах в марте.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей