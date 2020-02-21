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Погода в Москве испортится в День защитника Отечества

В столичный регион придут дожди и ветер

Синоптики рекомендуют жителям и гостям Москвы не убирать далеко зонтики. В выходные ожидается дождь. Непросто придется и метеозависмым людям – атмосферное давление начнет снижаться. 

В субботу, 22 февраля, солнце уйдет из региона. Будет пасмурно, без осадков. 

"Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до 6 градусов в столице и до 7 градусов тепла в Московской области, при этом атмосферное давление начнет понижаться", – пишет "Вечерняя Москва".

В воскресенье, 23 февраля, будет дождливо, временами мокрый снег. Воздух прогреется до +2°C  ... +4°C. 

Рина КРАСНОВА

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