В столичный регион придут дожди и ветер

Синоптики рекомендуют жителям и гостям Москвы не убирать далеко зонтики. В выходные ожидается дождь. Непросто придется и метеозависмым людям – атмосферное давление начнет снижаться.

В субботу, 22 февраля, солнце уйдет из региона. Будет пасмурно, без осадков.

"Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до 6 градусов в столице и до 7 градусов тепла в Московской области, при этом атмосферное давление начнет понижаться", – пишет "Вечерняя Москва".

В воскресенье, 23 февраля, будет дождливо, временами мокрый снег. Воздух прогреется до +2°C ... +4°C.