Потеплеет уже в ближайшие недели

В европейской части России весенняя погода наступит через несколько недель, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. По ожиданиям ученых, тепло придет на центральные территории “буквально скоро”.

Игорь Шумаков также отметил, что это предварительные расчеты, на которые нельзя опираться с полной уверенностью, передает “Интерфакс”.

Специалист рассказал, что 2020 г. стал необычным по погодным условиям, подобные перепады температур синоптики фиксировали 50 и 100 лет назад.