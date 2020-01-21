Отклонения от температурной нормы подрывают здоровье

Январская погода в столичном регионе ближе к апрельской, заявляют синоптики. Температура за окном примерно на 9° С превышает норму.

А накануне она перешагнула все 11° С, отметил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, существенных изменений не стоит ждать до конца месяца.

Однако причин для паники нет. Температурный режим, объяснил метеоролог, сбился из-за воздуха с Атлантического океана.

"Зимой значительные отклонения температур в положительную сторону не влекут за собой серьезных последствий. Если бы температура была, наоборот, экстремально низкой, то могли бы, например, выходить из строя энергетические подстанции", – цитирует эксперта "Подмосковье сегодня".

Между тем медики, напротив, видят угрозу в теплой зиме из-за повышенной влажности воздуха, за который "цепляются" вредные частицы. Им, в свою очередь, трудно дышать астматикам и людям с другими проблемами дыхательных путей.

Также в зоне риска – страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такая погода подрывает иммунитет, который хуже справляется с вирусами.