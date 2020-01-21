Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Опасная погода: аномально теплая зима убивает иммунитет

Отклонения от температурной нормы подрывают здоровье

Январская погода в столичном регионе ближе к апрельской, заявляют синоптики. Температура за окном примерно на 9° С превышает норму. 

А накануне она перешагнула все 11° С, отметил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, существенных изменений не стоит ждать до конца месяца. 

Однако причин для паники нет. Температурный режим, объяснил метеоролог, сбился из-за воздуха с Атлантического океана. 

"Зимой значительные отклонения температур в положительную сторону не влекут за собой серьезных последствий. Если бы температура была, наоборот, экстремально низкой, то могли бы, например, выходить из строя энергетические подстанции", – цитирует эксперта "Подмосковье сегодня"

Между тем медики, напротив, видят угрозу в теплой зиме из-за повышенной влажности воздуха, за который "цепляются" вредные частицы. Им, в свою очередь, трудно дышать астматикам и людям с другими проблемами дыхательных путей.

Также в зоне риска – страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такая погода подрывает иммунитет, который хуже справляется с вирусами.  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей