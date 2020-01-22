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Без побочных эффектов: лучшие рецепты для повышения потенции

Без побочных эффектов: лучшие рецепты для повышения потенции
Фото: www.globallookpress.com
Чудодейственные настои помогают даже в самых безнадежных случаях

Простимулировать мужскую силу помогут эликсиры страсти, у которых, если верить составителю рецептов, полностью отсутствуют побочные эффекты. В состав напитков входят исключительно натуральные компоненты, поэтому их пользу для здоровья, в том числе повышения потенции, сложно переоценить. 

Даже при запущенной стадии эректильной дисфункции рекомендовано использовать снадобье. Его получают из 10 г корней элеутерококка, 10 г корней аралии маньчжурской, 15 г корней родиолы розовой, 3 г цветков календулы и мед.

Чтобы приготовить напиток, нужно запастись терпением и временем – элеутерококка и аралии маньчжурской по отдельности заливаются 100 г спирта и настаиваются 20 дней. Три недели томятся в 150 г кипяченой воды корни родиолы. При этом календуле достаточно одного часа. Ее цветки также заливаются 100 г кипяченой воды. 

Когда время истечет, все настои следует процедить и смешать, растворив в общей жидкости 3 столовые ложки меда. Принимается эликсир за полчаса до еды трижды в день в течение месяца. Достаточно 30 капель, отмечает автор телеграмм-канала "Portalmeda.ru". Между тем ранее "Утро" предупреждало, что подобный раствор опасен для гипертоников. 

А вот хрен с медом достаточно употреблять всего два раза в день по 10 миллилитров. Причем уже через две – три недели  будет заметен положительный эффект. 

В экспресс-средство входят полкилограмма хрена, по пол-литра воды и меда, а также 3 лимона. Хрен настаивается в воде неделю, после чего жидкость процеживается. Туда необходимо выжать лимонный сок и положить натуральное лакомство. Затем отставить еще на семь дней. Чудо-напиток готов. 

Следующее не менее эффективное средство – медовый бальзам. Он состоит из 500 г меда и 500 г измельченных листьев алоэ. Для приготовления понадобятся пол-литра крепленого красного вина.

Все ингредиенты смешиваются и выдерживаются 5 суток в темном месте. Затем бальзам нужно процедить и употреблять по чайной ложке три раза в день за час – полтора до еды. 

Ранее был назван простой способ повысить потенцию без лекарств.

Ксения АНДРЕЕВА

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