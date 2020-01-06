Ключ к решению проблем в постели – правильное питание

К неудачам в самый неподходящий момент ведут не только стрессы. Важно, чтобы организм получал все необходимые вещества. Восполнить их недостаток поможет специальный "мужской" коктейль.

5 грецких орехов, банан, немного клубники, половину чайной ложки имбиря и 100 мл нежирной сметаны нужно загрузить в блендер и взбить. Вот и все – напиток для укрепления мужской силы готов. Рецептом делится канал "Моя медицина" в Яндекс.Дзен.

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