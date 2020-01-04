Новый 2020-й будет сопровождаться трудностями, однако их можно избежать

Високосный год по традиции считается опасным. Некоторые маги говорят, что это расплата за три предыдущих, благополучных. Издавна люди соблюдают множество примет, чтобы привлечь удачу и защититься от бед.

В високосный год может пошатнуться здоровье. Поэтому рекомендуется в самые первые дни сходить в церковь и поставить свечки за себя, близких и друзей.

Существуют и заговоры на високосный год, чтобы облегчить жизнь. Вот один из них. Нужно читать его, держа в руках календарь на текущий год и закрыв глаза.

"Божий год 20...-й, день за днем протекающий, много доброго и злого нам посылающий. Пусть все злое мимо проходит, пусть никакой беды со мной не происходит, пусть меня одно хорошее ожидает, ангел-хранитель меня во всем благословляет, пусть прибавляется добро в доме моем и будет мне удача во всем", – сообщается на сайте psy-magic.org.

Ранее "Утро" подробно писало о приметах в високосный год.