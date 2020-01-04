Нибиру
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Високосный год по традиции считается опасным. Некоторые маги говорят, что это расплата за три предыдущих, благополучных. Издавна люди соблюдают множество примет, чтобы привлечь удачу и защититься от бед.
В високосный год может пошатнуться здоровье. Поэтому рекомендуется в самые первые дни сходить в церковь и поставить свечки за себя, близких и друзей.
Существуют и заговоры на високосный год, чтобы облегчить жизнь. Вот один из них. Нужно читать его, держа в руках календарь на текущий год и закрыв глаза.
"Божий год 20...-й, день за днем протекающий, много доброго и злого нам посылающий. Пусть все злое мимо проходит, пусть никакой беды со мной не происходит, пусть меня одно хорошее ожидает, ангел-хранитель меня во всем благословляет, пусть прибавляется добро в доме моем и будет мне удача во всем", – сообщается на сайте psy-magic.org.
Ранее "Утро" подробно писало о приметах в високосный год.
С этой датой связано множество примет и суеверий
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