До Рождества Христова спешите закончить все важные дела

Сегодня православные чтут память мученика Феодула. В народе 5 января называли днем Федула Зимнего. Считается, что те, кто родился сегодня, непременно будут счастливыми.

В этот день на Руси старались завершить важные дела, чтобы без забот встретить Рождество Христово. По приметам, 5 января нужно быть осторожными с острыми предметами. Если порезаться, весь год будут одолевать болезни. Операции лучше запланировать на другое время.

Чтобы не сократить себе срок жизни, нельзя подшивать подол. А еще – ударить кого-то считалось дурным знаком, отмечает сайт Vsyamagik. Это навлечет несчастье и хворь.

5 января определяли, какой будет погода в июле. Если очень ветрено и снежно, летний месяц будет дождливым и холодным.

Ранее "Утро" писало, что непременно должно быть на рождественском столе.