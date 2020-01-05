Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Вода и творог помогут: как правильно выйти из затяжного застолья

Вода и творог помогут: как правильно выйти из затяжного застолья
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
Вернуться в прежнюю форму позволят разгрузочные дни

Эксперты дали советы, как прийти в себя после долгих новогодних праздников и бесконечного потока вкусных блюд и напитков. Так, по словам, врача-диетолога, важно постепенно снижать калорийность.

В первую очередь, стоит вывести из организма всю лишнюю жидкость. Это можно сделать, если пить каждый день по 2 литра воды. Также необходимо снизить количество потребляемых углеводов. Завтракать лучше кашами, творогом, запеканками и омлетом. Обедать и ужинать, например, курицей или рыбой с овощами, а перекусывать фруктами.

Разгрузочные дни также позволят быстро вернуться в форму и сбросить набранные килограммы. Однако, как передает слова специалиста газета "Известия", сидеть только на кефире не нужно. Можно, например, разделить 1,5 кг овощей на 3-5 приемов пищи. Или заменить их килограммом фруктов, 400 гр курицы и 600 гр овощами или 600 гр творога. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей