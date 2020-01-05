Вернуться в прежнюю форму позволят разгрузочные дни

Эксперты дали советы, как прийти в себя после долгих новогодних праздников и бесконечного потока вкусных блюд и напитков. Так, по словам, врача-диетолога, важно постепенно снижать калорийность.

В первую очередь, стоит вывести из организма всю лишнюю жидкость. Это можно сделать, если пить каждый день по 2 литра воды. Также необходимо снизить количество потребляемых углеводов. Завтракать лучше кашами, творогом, запеканками и омлетом. Обедать и ужинать, например, курицей или рыбой с овощами, а перекусывать фруктами.

Разгрузочные дни также позволят быстро вернуться в форму и сбросить набранные килограммы. Однако, как передает слова специалиста газета "Известия", сидеть только на кефире не нужно. Можно, например, разделить 1,5 кг овощей на 3-5 приемов пищи. Или заменить их килограммом фруктов, 400 гр курицы и 600 гр овощами или 600 гр творога.