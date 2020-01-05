Побочные эффекты угрожают жизни

От популярных таблеток лучше отказаться.

Опасность аспирина подтвердили ученые из Чан Гунского университета. Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг. К такому выводу они пришли в результате работы, проведенной совместно со специалистами из США.

Ученые призывают отказаться от приема аспирина в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе исследования проанализировали данные более 134 тысяч пациентов, участвовавших в клинических испытаниях. Особый риск лекарство представляет для тех, у кого низкий индекс массы тела. Об этом говорится на сайте Health.news.

Исследователи отмечают, что заменить аспирин может куркума – содержащиеся в ней вещества эффективны при борьбе с воспалениями и хроническими болями. Кроме того, салициловая кислота есть в коре белой ивы.

Ранее об опасности аспирина рассказали российские медики.