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От популярных таблеток лучше отказаться.
Опасность аспирина подтвердили ученые из Чан Гунского университета. Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг. К такому выводу они пришли в результате работы, проведенной совместно со специалистами из США.
Ученые призывают отказаться от приема аспирина в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе исследования проанализировали данные более 134 тысяч пациентов, участвовавших в клинических испытаниях. Особый риск лекарство представляет для тех, у кого низкий индекс массы тела. Об этом говорится на сайте Health.news.
Исследователи отмечают, что заменить аспирин может куркума – содержащиеся в ней вещества эффективны при борьбе с воспалениями и хроническими болями. Кроме того, салициловая кислота есть в коре белой ивы.
Ранее об опасности аспирина рассказали российские медики.
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