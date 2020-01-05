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Рождество Христово - 2020: в какой одежде нужно встречать

Рождество Христово - 2020: в какой одежде нужно встречать
Фото: pixabay.com
Православный праздник 7 января необходимо встретить по всем правилам, чтобы привлечь удачу в новом году

Правила постепенно стали менее строгими. Однако некоторые традиции все же сохранились. В чем же встречать Рождество – 2020?

Одежда должна быть нарядной, однако не кричащей и не вызывающей. Предпочтительный цвет – белый. Дамам можно надеть белое платье или блузку, мужчинам – можно ограничиться светлой рубашкой с обычным костюмом. Украшения у женщин не должны быть вычурными и слишком дорогими. Обязательно наденьте нательный крестик. Сегодня прекрасному полу не возбраняется сделать и макияж, однако не слишком яркий.

Если дамы планируют посетить храм, не стоит идти туда в коротких юбках и брюках. Руки и плечи должны быть прикрыты – выбирайте блузки и кофты с длинным рукавом. На голову – платок или легкий шарфик. Какую бы ни выбрали одежду – она должна выглядеть опрятно. Об этом пишет канал  "Женский сайт www.inmoment.ru" в "Яндекс.Дзен".

Ранее "Утро" писало, как правильно накрывать рождественский стол.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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