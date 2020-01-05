Нибиру
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Правила постепенно стали менее строгими. Однако некоторые традиции все же сохранились. В чем же встречать Рождество – 2020?
Одежда должна быть нарядной, однако не кричащей и не вызывающей. Предпочтительный цвет – белый. Дамам можно надеть белое платье или блузку, мужчинам – можно ограничиться светлой рубашкой с обычным костюмом. Украшения у женщин не должны быть вычурными и слишком дорогими. Обязательно наденьте нательный крестик. Сегодня прекрасному полу не возбраняется сделать и макияж, однако не слишком яркий.
Если дамы планируют посетить храм, не стоит идти туда в коротких юбках и брюках. Руки и плечи должны быть прикрыты – выбирайте блузки и кофты с длинным рукавом. На голову – платок или легкий шарфик. Какую бы ни выбрали одежду – она должна выглядеть опрятно. Об этом пишет канал "Женский сайт www.inmoment.ru" в "Яндекс.Дзен".
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