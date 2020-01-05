Подробный астрологический прогноз для знаков зодиака на високосный год

Лишний день в 2020 году может напугать. Однако бояться високосного года не стоит. Ведь Белая Металлическая Крыса приготовила многим знакам зодиака приятные сюрпризы в любовной сфере. "Утро" рассказывает, кого ждет новый головокружительный роман, а кого – незабываемая интимная жизнь.

Овен

Максималистам-Овнам следует поубавить свой пыл и идти на компромиссы в 2020 году, чтобы не потерять вторую половинку. Если представителям этого знака удастся держать себя в руках, то год пройдет спокойно – без расставаний и разводов. Одиноким Овнам стоит заняться собой: сменить имидж и записаться в зал, тогда появится шанс встретить любимого человека.

Телец

Астрологи советуют несвободным Тельцам наконец высказать все свои чувства и обиды любимому человеку, чтобы стать счастливее. Одиноких же представителей этого рассудительного знака ждет легкий флирт, а, может, даже служебный роман, но серьезных отношений завести в 2020 году не удастся.

Близнецы

Семейным Близнецам опасно изводить супруга ревностью в новом году. Лучше посвятить это время новым совместным открытиям: вместе путешествовать, найти общее хобби. Тогда в паре будет царить гармония. Тем же, кто только ищет свою любовь, Белая Металлическая Крыса подготовила несколько приключений. Если представители этого знака четко определят для себя, какого мужа или жену ищут, то шансы не упустить свою судьбу повысятся.

Рак

Этим представителям знака, который состоят в отношениях, переживать не стоит. Год, согласно гороскопу, будет полон ярких событий. Одиноким Ракам звезды предсказывают насыщенную интимную жизнь, но встретить вторую половинку среди сексуальных партнеров вряд ли удастся. Ракам стоит остерегаться бывших возлюбленных, которые вдруг захотят вернуться в их жизнь.

Лев

Астрологи не исключают того, что представители этого огненного знака зодиака в 2020 году встретят свою судьбу. Однако Львам придется набраться терпения – знакомство, которое перевернет их жизнь, произойдет лишь осенью. Несвободные Львы будут весь год переживать о том, правильно ли они сделали выбор. Некоторые волевым решением разорвут все связи в ноябре.

Дева

В 2020 году Дев, как семейных, так и свободных больше будет интересовать работа, чем любовь. Однако летом все изменится: представителям этого знака зодиака захочется домашнего уюта. Вторые половинки Дев будут готовы устроить им настоящий романтический праздник, а свободным стоит отправиться в путешествие. В поездке есть шанс встретить свою любовь.

Весы

Весов, согласно прогнозу астрологов, ждет незабываемый год – любовь будет царить в сердце этих представителей знака, никакие ссоры не повредят отношениям, даже, если поначалу так не покажется. Одиноких закрутит водоворот нового романа, который может начаться с апреля по июль.

Скорпион

Представителей этого знака Белая Металлическая Крыса заставит задуматься о семье. Одинокие Скорпиона весь год будут искать подходящую жену или мужа, но вряд ли отыщут. Тем же, у кого есть любимый человек, 2020 год приготовил неприятности. Если Скорпионам не поубавить амбиции на работе, то можно к концу года остаться в одиночестве.

Стрелец

Стрельцов весь год будет шатать из стороны в сторону. Весной они решат, что счастливы быть одинокими, а осенью им захочется теплоты. Чтобы завести роман, стоит почаще выбираться в люди, ходить в театры и на концерты. Семейным Стрельцам также стоит разнообразить свою жизнь, чтобы вернуть былые чувства. Все карты для этого звезды уже приготовили.

Козерог

Представителей этого знака зодиака в високосный год ждет немало трудностей и конфликтов в отношениях. Разрешить все проблемы не получится, но минимизировать их воздействие можно, если почаще разговаривать со второй половинкой. Одинокие Козероги могут изменить свой статус уже в мае – их ждет множество новых знакомств.

Водолей

Водолеям в 2020 году переживать не стоит. И свободных, и семейных представителей этого воздушного знака зодиака ждет множество романтичных моментов. Страсть охватит Водолеев уже весной. Главное – прислушиваться к желаниям партнера и тогда удастся избежать недопонимания.

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