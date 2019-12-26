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Будет непросто: гороскоп для всех знаков на январь

Будет непросто: гороскоп для всех знаков на январь
Фото: pixabay.com
Подробный астрологический гороскоп для всех знаков зодиака на 2020

В целом, первый месяц года Крысы будет благоприятным для всех знаков. Однако некоторым знакам зодиака стоит приготовиться к трудностям с деньгами и в личной жизни. К чему быть готовыми в январе 2020, подскажет гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2020 года.

Овен

Представителями этого знака сразу же придется окунуться в работу. Приготовьтесь к тому, что работать придется практически без выходных. Зато в остальных сферах жизни у Овнов будет все хорошо: вы будете счастливы со своей второй половинкой и не будете нуждаться в деньгах.

Телец

Январь для Тельцов окажется спокойным месяцем. В новый год вы будете входить не спеша, наслаждаясь отдыхом. Гороскоп для всех знаков зодиака советует вам использовать время с пользой и как следует отдохнуть, ведь уже в феврале для Тельцов настанут непростые времена.

Близнецы

В январе Близнецам стоит больше времени проводить с семьей и завершить все дела, оставшиеся с прошлого года. На работе у Близнецов в январе будет не все гладко, однако расстраиваться не стоит. Плохой этап закончится уже к концу месяца.

Рак

Весь январь Ракам предстоит разгребать проблемы, оставшиеся с прошлого года. Не стесняйтесь обращаться за помощью к близким – это поможет не только быстрее избавиться от накопившихся задач, но и наладит отношения с ними. От трат в начале года Ракам стоит воздержаться.

Лев

Львы в начале года полностью погрузятся в работу, пытаясь сбежать от проблем в семье. Астрологи советует не откладывать тяжелый разговор и решить все проблемы с любимым человеком на месте. Также в первый месяц 2020 года представителям этого знака стоит быть внимательнее к своему здоровью.

Дева

После бурной новогодней ночи Девы долго будут приходить в себя. Гороскоп для всех знаков зодиака советует как можно быстрее оторваться от застолья и взяться за себя. В январе Девы смогут, наконец, избавиться от вредных привычек и заняться тем, что откладывали долгие годы.

Весы

Для Весов год начнется с материальных проблем. Возможно, придется влезть в долги, избавиться от которых стоит как можно быстрее. От крупных покупок стоит отказаться, а все свое внимание направить на поиск работы. В январе у Весов есть реальный шанс кардинально сменить сферу своей деятельности.

Скорпион

Скорпионам астрологи предсказывают проблемы в личной жизни. Решить их может только сам Скорпион. Вам предстоит сделать выбор: бороться за отношения или расстаться с партнером. В сфере работы, наоборот, представителей этого знака ждет подъем. В новый год вы можете войти уже в новой должности.

Стрелец

Стрельцы – настоящие счастливчики. В январе у них будет получаться все, что они захотят. На работе ждет повышение, а в личной жизни подъем. Также январь 2020 отлично подойдет для крупных покупок, которые вы давно откладывали.

Козерог

Главное для Козерогов в январе – это составить план на 2020 год и следовать ему. Только четкий план действий позволит Козерогам максимально эффективно провести год и не упустить ничего важного. В конце месяца звезды советуют вам сменить имидж или сделать перестановку в квартире.

Водолей

Водолеям в январе нужно как следует отдохнуть, ведь год обещает быть непростым. Гороскоп для всех знаков зодиака советует представителям этого знака в январе сменить обстановку и на пару дней уехать из города. Все свободное время стоит посвятить семье и друзьям.

 Рыбы

Уже с января Рыбы могут круто изменить свою жизнь. Астрологи обещают этому знаку новые предложения по работе, успех у противоположного пола и не иссякающее вдохновение. Использовать все это нужно грамотно, поэтому Рыбам стоит обдумывать каждое действие, а не руководствоваться эмоциями.

Таков гороскоп для всех знаков зодиака на январь. До этого "Утро" публиковало восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. 

Дарья ПЕТРОВА

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