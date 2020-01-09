После новогодних каникул работать придется только два дня

Восемь сокращенных рабочих недель ожидается в этом году у россиян. Отдохнуть в длинные выходные можно будет в январе, феврале, марте, апреле, мае, а также июне и ноябре.

После новогодних праздников рабочая неделя продлится всего два дня, затем последуют мини-каникулы в феврале. "В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля", - рассказал РИА "Новости" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Еще больше выходных дней ожидается весной, отмечает РИА ФАН. На второй неделе марта в связи с празднованием Международного женского тоже будет четыре рабочих дня.

На майские праздники рабочими будут дни с 27 по 30 апреля, а также с 6 по 8 мая. Затем последуют длинные выходные, приуроченные ко Дню Победы.

В июне короткая неделя ожидается в связи с празднованием Дня России, напоминает сайт "Комсомольская правда". В ноябре выходным будет День народного единства – 4 ноября.

