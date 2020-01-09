Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Много коротких недель: 2020 год приготовил сюрпризы для россиян

Много коротких недель: 2020 год приготовил сюрпризы для россиян
Фото: www.globallookpress.com
После новогодних каникул работать придется только два дня

Восемь сокращенных рабочих недель ожидается в этом году у россиян. Отдохнуть в длинные выходные можно будет в январе, феврале, марте, апреле, мае, а также июне и ноябре. 

После новогодних праздников рабочая неделя продлится всего два дня, затем последуют мини-каникулы в феврале. "В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля", - рассказал РИА "Новости" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Еще больше выходных дней ожидается весной, отмечает РИА ФАН. На второй неделе марта в связи с празднованием Международного женского тоже будет четыре рабочих дня.

На майские праздники рабочими будут дни с 27 по 30 апреля, а также с 6 по 8 мая. Затем последуют длинные выходные, приуроченные ко Дню Победы.

В июне короткая неделя ожидается в связи с празднованием Дня России, напоминает сайт "Комсомольская правда". В ноябре выходным будет День народного единства – 4 ноября.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей