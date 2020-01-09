У тех, кто не смог провести по всем правилам ночь с 31 декабря на 1 января, есть второй шанс

Совсем скоро россиян ждет еще один праздник. Ночь на 14 января 2020-го – отличная возможность поймать удачу за хвост и привлечь богатство. Со старым Новым годом связано множество традиций и примет, в том числе и денежных.

Итак, что нужно делать для того, чтобы год был благополучным? За три дня до праздника постарайтесь вернуть все долги. Иначе весь год проведете в должниках. Кроме того, до Крещения, 19 января, лучше и никому денег не одалживать.

Большая прибыль ждет тех, кто порадует близких щедрыми подарками. Встречать старый Новый год нужно в обновках. Хорошей приметой считаются новые игрушки на елку. Туда же можно повесить монеты и крупные купюры.

Праздничный стол должен быть обильно накрыт – это привлечет богатство и удачу в 2020 году. Позовите друзей и близких, отмечайте весело и с размахом. Кстати, о гостях: на Руси считалось, что если на Старый Новый год порог дома первой переступит женщина, это дурной знак. А вот если войдет мужчина, это сулит богатый год, отмечает сайт new-year-party.

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