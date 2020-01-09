В ночь на 14 января важно соблюдать приметы и традиции

Канун Старого Нового года называли раньше Щедрый вечер, или Васильев вечер. На праздничный ужин 13 января обязательно подавали ряд блюд. Во-первых, гостей угощали кутьей – пшеничной или рисовой кашей. Кроме того, непременно готовили свинину. Считалось, что стол должен быть накрыт щедро – по приметам, так можно привлечь удачу и богатство.

Традиционными на праздничном столе были и вареники, пишет сайт Pronedra. Не простые, а сюрпризом. Если попадалась монетка – это к достатку, со сладкой начинкой – к беззаботной жизни. Начинки делали самые разные, у каждой – свое значение. Так, грибы символизировали долгую счастливую жизнь, мясо – благополучие, капуста – деньги, отмечает "КП в Украине".

Рыбу и птицу на Старый Новый год не готовили – считалось, что это к несчастью.