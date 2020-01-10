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Из-за массовых смертей на российском курорте бьют тревогу

Из-за массовых смертей на российском курорте бьют тревогу
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Человечество пожинает плоды глобального потепления
Практически, как в сказке, под Анапой появились кисельные берега. Дело в том, что к ним прибило невероятное количество мертвых медуз.

Массовая гибель в курортном поселке Большой Утриш, естественно, взволновала экологов. Однако ей сразу же нашли объяснение. 

Оказывается, "расплодил" медуз аномально теплый декабрь. К обратному процессу привело резкое похолодание.

А штормовой ветер принес прозрачные трупы к побережью, рассказала кандидат биологических наук Светлана Панькова. Желеобразная кашица в Черном море – результат глобального потепления, пояснила эксперт.

"Причем, катастрофичность, с которой происходят эти изменения, будет только нарастать. Климат, как сейчас говорят, переформатируется. И в какой климатической зоне мы в скором времени окажемся, пока никто не может сказать", – предупредила Панькова, передает "Анапское Черноморье".

Напомним, месяцем ранее нашествие медуз наблюдалось в Балаклавской бухте


Ксения АНДРЕЕВА

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