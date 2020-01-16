Мужская сила после 60 лет вырастет благодаря устрицам и камбале

Справиться с проблемами потенции можно не только с помощью лекарственных средств. Специалисты считают, что для того, чтобы и в зрелом возрасте сохранять мужскую силу и привлекательность, нужно вести здоровый образ жизни и соблюдать правильный режим питания. Авокадо, камбала, спаржа и устрицы – эти продукты помогут быстро поднять потенцию в домашних условиях. Кроме того, в отличие от медицинских препаратов, у них нет побочных эффектов.

Свежие устрицы богаты витаминами, минералами и белками. Если есть эти морепродукты хотя бы раз в неделю, о проблемах с потенцией можно забыть навсегда, утверждает портал "О простате". Лучше всего есть устрицы сырыми, сбрызгивая их лимонным соком.

Полезна для мужского здоровья и камбала. В этой рыбе много цинка и особого белка, который стимулирует выработку тестостерона. Камбалу полезнее всего готовить на пару, варить, тушить или запекать до готовности, не пережаривая.

Авокадо употребляли для повышения потенции еще древние ацтеки. Зеленые плоды помогаю усилить эрекцию. Молодые побеги спаржи содержат много витаминов группы В, а также витамины А и Е. Спаржа укрепляет иммунитет и усиливают потенцию. Этот овощ отваривают не более 15 мину и едят с растопленным сливочным маслом.

Справиться с воспалениями и инфекциями и укрепить мужское здоровье помогут и настои лекарственных трав, пишет автор блога "Секреты народной медицины" на "Яндекс. Дзен". Корни аира и женьшеня, листья крапивы, трава чабреца и зверобой – все эти растения рекомендуется пить мужчинам для усиления потенции.

Кроме того, эректильные проблемы отлично лечатся с помощью продуктов пчеловодства: меда и прополиса. Однако следует помнить, что, прежде чем начинать лечение, нужно обязательно посоветоваться с врачом.

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