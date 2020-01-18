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"Моральные уроды": Путин резко высказался о противниках поддержки семей

"Моральные уроды": Путин резко высказался о противниках поддержки семей
Не все оценили предложение из послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, во время который назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми. 

Как передает РИА "Новости", встреча состоялась в Санкт-Петербурге. В Северной столице глава государства посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Здесь он осмотрел экспозицию, а после этого состоялась церемония награждения ветеранов медалями, приуроченными к юбилейной дате победы в Великой Отечественной войне. 

Во время мероприятия один из ветеранов обратился к Путину с вопросом о работе СМИ. Он посетовал, что часто информация о войне искажается. В ответ на это глава государства отметил, что "на каждый роток платок не накинешь", однако противостоять попыткам что-то извратить нужно. 

После этого глава государства напомнил, что важная часть послания Федеральному собранию была посвящена поддержке семей с детьми. По его словам, в обществе нашлись люди, которые не согласны, что государство должно оказывать помощь. 

"Какие-то моральные уроды", – заявил Путин. 

Ранее сообщалось, сколько денег понадобится для того, чтобы реализовать озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию. 

Сергей САЗОНОВ

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