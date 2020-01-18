Не все оценили предложение из послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, во время который назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.

Как передает РИА "Новости", встреча состоялась в Санкт-Петербурге. В Северной столице глава государства посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Здесь он осмотрел экспозицию, а после этого состоялась церемония награждения ветеранов медалями, приуроченными к юбилейной дате победы в Великой Отечественной войне.

Во время мероприятия один из ветеранов обратился к Путину с вопросом о работе СМИ. Он посетовал, что часто информация о войне искажается. В ответ на это глава государства отметил, что "на каждый роток платок не накинешь", однако противостоять попыткам что-то извратить нужно.

После этого глава государства напомнил, что важная часть послания Федеральному собранию была посвящена поддержке семей с детьми. По его словам, в обществе нашлись люди, которые не согласны, что государство должно оказывать помощь.

"Какие-то моральные уроды", – заявил Путин.

Ранее сообщалось, сколько денег понадобится для того, чтобы реализовать озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию.