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Президент России Владимир Путин провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, во время который назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.
Как передает РИА "Новости", встреча состоялась в Санкт-Петербурге. В Северной столице глава государства посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Здесь он осмотрел экспозицию, а после этого состоялась церемония награждения ветеранов медалями, приуроченными к юбилейной дате победы в Великой Отечественной войне.
Во время мероприятия один из ветеранов обратился к Путину с вопросом о работе СМИ. Он посетовал, что часто информация о войне искажается. В ответ на это глава государства отметил, что "на каждый роток платок не накинешь", однако противостоять попыткам что-то извратить нужно.
После этого глава государства напомнил, что важная часть послания Федеральному собранию была посвящена поддержке семей с детьми. По его словам, в обществе нашлись люди, которые не согласны, что государство должно оказывать помощь.
"Какие-то моральные уроды", – заявил Путин.
Ранее сообщалось, сколько денег понадобится для того, чтобы реализовать озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию.
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