Диетологи советуют принимать пищу сбалансированно

Многие люди любят обильно покушать по вечерам, а некоторые предпочитают легкий перекус. Оба варианта не нанесут вреда здоровью, уверяют диетологи. Еда после шести полнит только в том случае, если в течение дня уже было съедено много.

При этом многие врачи настоятельно рекомендуют не кушать по вечерам и это есть объяснение. Дело в том, что люди, которые постоянно едят, чаще всего продолжают делать это до самой ночи. И речь идет не только об ужине, но и о чипсах или шоколаде лежа на диване. Правило не есть после шести может помочь в том, чтобы замедлить работу пищеварительной системы. Это даст метаболизму важны для организма перерыв в еде, пишет "Медик Форум".

По большому счету, сказать что-либо против ужина нельзя, если в обед было только одно, не очень калорийное блюдо.

Для того, чтобы соблюсти энергетический баланс, важно не превысить количество калорий в течение дня и принимать питательную, а главное полезную пищу. Помимо этого, важно учитывать индивидуальные особенности здоровья человека. Если, например, вы страдает от кислотного рефлюкса или изжоги, то прием пищи в вечернее время спровоцирует неприятные симптомы. В такой ситуации следует грамотно распределить объемы пищи в течение дня и не есть ничего за три часа до сна.

Ранее "Утро" публиковало рецепт приготовления фасоли, которым можно приятно удивить постящихся гостей за столом.