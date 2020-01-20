Южный ветер предвещает частые грозы

В старину 21 января отмечался зимний Емельянов день. А православные сегодня почитают святителя Емилиана, епископа Кизического.

Согласно народным преданиям, по погоде в этот день судили о предстоящем лете. Так, ветер с юга сулил частые грозы, а спокойная и солнечная погода – тепло. Впрочем, наши предки на зимний Емельяна ожидали бурь и вьюг и прогнозировали, какими будут августовские деньки. А запотевшие окна в доме предвещали оттепель.

Традиционно в праздник принимали в доме кумовьев, иначе говоря крестных родителей ребенка, которые приносили крестнику полотенце и кусок мыло. Считалось, что такие гости обеспечивают здоровье малышу, как и его купание с применением подарков.

"С гуся вода, с моего дитятка худоба!"

– произносили родители, ополаскивая свое дитя, пишет "Sputnik".

Впрочем, в старину верили, что простудившиеся на зимнего Емельяна, быстро выздоравливали. Полдня 21 января люди ничего не делали.



Поговоркой Емельянова дня считается: "мели, Емеля, твоя неделя". Словоохотливые люди с богатой фантазией ждали этого праздника весь год, ведь 21 января можно было выговориться. В народе поощрялось сочинительство небылиц, сказок и всевозможных историй, уточняет "UssurMedia.ru".

А добры молодцы в этот день "запивали" женитьбу не по любви, а по родительскому наказу. Считалось, что, если залить горе, то стерпится-слюбится в кратчайшие сроки.

Святитель Емилиан выступал против отказа от почитания икон, чего требовал император Лев Армянин. Епископ-бунтарь объяснил правителю, что поклонения святым образам вправе решать только церковь.

Из-а чего он попал в немилость и поплатился жизнью. Емилиана отправили в темницу, где он умер.