Россияне выбрали лучшего зарубежного лидера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал лучшим иностранным лидером по мнению россиян. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Многие жители нашей страны считают, что России не хватает того жесткого порядка, который сейчас Лукашенко обеспечил в Белоруссии. Глава ВЦИОМ добавил: люди ценят именно то, что белорусский лидер благодаря своим взглядам воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный.
"Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии все более жестко контролируется",
– заявил Федоров в беседе с "Известиями". По его словам, Лукашенко сумел создать имидж лидера, построившего стабильную и развивающуюся экономику, пишет "Вечерняя Москва".
Однако существует и альтернативное мнение. Так, молодое поколение воспринимает Лукашенко как человека "абсолютно несовременного", сообщает URA.RU. Исходя из этой маргинальной, по словам Федорова, точки зрения, президент Белоруссии – "последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века".
Глава ВЦИОМ также отметил, что раньше за популярность среди россиян с Лукашенко конкурировал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает "ФедералПресс". Однако сейчас политик потерял свои лидирующие позиции и "отошел в тень".
Ранее российский экономист предположил, что Александр Лукашенко рискует потерять президентскую власть из-за налога Белоруссии на российское топливо.
Украина выдвинула условия России для закупок газа
"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной
Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве
В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик