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Россияне выбрали лучшего зарубежного лидера

Россияне выбрали лучшего зарубежного лидера
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Жителей нашей страны привлекает его строгость и жесткость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал лучшим иностранным лидером по мнению россиян. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Многие жители нашей страны считают, что России не хватает того жесткого порядка, который сейчас Лукашенко обеспечил в Белоруссии. Глава ВЦИОМ добавил: люди ценят именно то, что белорусский лидер благодаря своим взглядам воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный.

"Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии все более жестко контролируется",

заявил Федоров в беседе с "Известиями". По его словам, Лукашенко сумел создать имидж лидера, построившего стабильную и развивающуюся экономику, пишет "Вечерняя Москва".

Однако существует и альтернативное мнение. Так, молодое поколение воспринимает Лукашенко как человека "абсолютно несовременного", сообщает URA.RU. Исходя из этой маргинальной, по словам Федорова, точки зрения, президент Белоруссии – "последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века".

Глава ВЦИОМ также отметил, что раньше за популярность среди россиян с Лукашенко конкурировал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает "ФедералПресс". Однако сейчас политик потерял свои лидирующие позиции и "отошел в тень".

Ранее российский экономист предположил, что Александр Лукашенко рискует потерять президентскую власть из-за налога Белоруссии на российское топливо.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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"В чужих руках <цензура>... всегда толще" послушайте что белорусы сами говорят о своем правителе и поймете что Лукадрищ колхозный руководитель, который застрял в прошлом веке и считает что указами и приказами можно руководить страной, не забывая при этом вертеть задницей то на запад то на восток
М
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лучший лидер-тот кто обеспечил своему народу достойную жизнь и достойную старость,я понимаю что у каждого свои нормы достойной жизни и все же
лидеры наверняка есть но о них мало пишут и сравнивают,наверное чтобы не раздражать наш народ сравнением
но ни как не усатый урод,для которого *не наша война*,запрет бессмертного полка и много другой бандеровщины это норма,да и живет он в долг и на шее других
Вячеслав Москва
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"...Многие жители нашей страны также считают, что России не хватает того жесткого порядка, который сейчас Лукашенко обеспечил в Белоруссии..." - дебилы не понимают, что за это Лукашенко и называют последним диктатором Европы. <цензура> России такое "сокровище".
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