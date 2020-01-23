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Приметы и поверья на 23 января

Приметы и поверья на 23 января: что нельзя делать в Григорьев день
Фото: pixabay.com
В этот день нужно быть внимательным, чтобы не проворонить свое счастье и не заболеть

В четверг, 23 января, православные христиане чтят память святителя Григорияя Нисского – епископа, которого считают одним из отцов церкви. В народе этот день называли Григорием-летоуказателем, так как считалось, что по нему можно узнать, каким будет предстоящее лето: солнечный, он предвещал жаркое лето, а снегопад сулил хороший урожай. Также 23 января запрещалось выбрасывать хлебные крошки и мусор, чтобы не заболеть и не вынести свое счастье.

На Григория можно было работать и, если хорошенько потрудиться, весь год выдастся удачным. В этот день принято готовить на ужин мясное блюдо. И каждый должен был съесть кусочек мяса, чтобы оставаться здоровым в течение всего года, отмечает "МК".

Считалось, что люди, рожденные 23 января, отличаются сильной волей и крепким здоровьем, пишет автор канала "Поздравления" на "Яндекс Дзен". Этот день также подходит для загадывания желаний – они обязательно сбудутся. Чтобы все получилось, как следует, нужно подняться на самый высокий холм в округе, завязать красную ленточку на ветке дерева и высказать свое желание.

Ранее "Утро" опубликовало гороскоп на последний зимний месяц 2020 года.

Валентина МАЙОРОВА

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