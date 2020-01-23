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Украина оправдалась за поставки опасного мяса в ЕС

Киев заранее предупредил страны-импортеры о случившемся

Евросоюз принял решение о временной приостановке ввода на свою территорию мяса птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства. Причиной тому послужило обнаружение вируса гриппа.

А в Незалежной заявили, что, исходя из международных обязательств, Киев заранее предупредил партнеров об обнаружении инфекции. 

Напомним, 18 января на промышленном предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области была зафиксирована гибель птицы. В результате лабораторных исследований был установлен диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5. 

Сергей САЗОНОВ

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