Киев заранее предупредил страны-импортеры о случившемся

Евросоюз принял решение о временной приостановке ввода на свою территорию мяса птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства. Причиной тому послужило обнаружение вируса гриппа.

А в Незалежной заявили, что, исходя из международных обязательств, Киев заранее предупредил партнеров об обнаружении инфекции.

Напомним, 18 января на промышленном предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области была зафиксирована гибель птицы. В результате лабораторных исследований был установлен диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5.