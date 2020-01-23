Эксперты сцепились в эфире российского шоу
Свежий эфир программы "Место встречи" омрачился потасовкой экспертов. Возмущенный журналист Анатолий Баранов накинулся на члена Общественной палаты Павла Пожигайло и получил удар в ответ.
Драка произошла во время обсуждения закона об оскорблении чувств верующих. Пожигайло посоветовал гостям выбирать выражения, говоря на эту тему, ведь большинство россиян – это православные христиане. Во время выступления Баранова эксперт заявил: “Товарищ мракобес, помолчите”.
Журналист взбесился из-за этой фразы и отметил, что терпеть оскорбления в свой адрес не станет. Пожигайло угрозы не испугался и иронично добавил, чтобы его оппонент не забыл снять пиджак, на что Баранов подскочил, подошел к нему и ударил по лицу. Эксперт тут же побежал за уходящим в другую сторону журналистом, который в ответ получил удар ногой. После чего завязалась потасовка. Гости шоу, шокированные случившимся, поспешили разнять экспертов и подчеркнули, что слово "мракобес" не то оскорбление, из-за которого стоит устраивать драку.
А ведущий программы Андрей Норкин и вовсе призвал Баранова извиниться.
"Я вас не ударил… это не больно", – бросил журналист, но все же попросил прощения у эксперта и покинул студию, хотя его просили остаться.
К слову, сам Норкин когда-то тоже устроил драку в эфире своей программы. Тогда телеведущий начал кулачный бой из-за конфликта на Донбассе с украинским экспертом-аналитиком-ученым – Дмитрием Суворовым.
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