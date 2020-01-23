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Эксперты сцепились в эфире российского шоу

Эксперты сцепились в эфире российского шоу
Кадр youtube.com
Одному из гостей не понравилось, что его назвали "мракобесом"

Свежий эфир программы "Место встречи" омрачился потасовкой экспертов. Возмущенный журналист Анатолий Баранов накинулся на члена Общественной палаты Павла Пожигайло и получил удар в ответ.

Драка произошла во время обсуждения закона об оскорблении чувств верующих. Пожигайло посоветовал гостям выбирать выражения, говоря на эту тему, ведь большинство россиян – это православные христиане. Во время выступления Баранова эксперт заявил: “Товарищ мракобес, помолчите”.

Журналист взбесился из-за этой фразы и отметил, что терпеть оскорбления в свой адрес не станет. Пожигайло угрозы не испугался и иронично добавил, чтобы его оппонент не забыл снять пиджак, на что Баранов подскочил, подошел к нему и ударил по лицу. Эксперт тут же побежал за уходящим в другую сторону журналистом, который в ответ получил удар ногой. После чего завязалась потасовка. Гости шоу, шокированные случившимся, поспешили разнять экспертов и подчеркнули, что слово "мракобес" не то оскорбление, из-за которого стоит устраивать драку.  

А ведущий программы Андрей Норкин и вовсе призвал Баранова извиниться. 

"Я вас не ударил… это не больно", – бросил журналист, но все же попросил прощения у эксперта и покинул студию, хотя его просили остаться. 

К слову, сам Норкин когда-то тоже устроил драку в эфире своей программы. Тогда телеведущий начал кулачный бой из-за конфликта на Донбассе с украинским экспертом-аналитиком-ученым – Дмитрием Суворовым. 

Полина ИВАНОВА

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