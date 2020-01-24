В этот день нужно постараться не навлечь на себя неприятности

Православная церковь 24 января чтит память Феодосия Великого. На Руси же считали, что в этот день погода холодная потому, что нечистая сила, которую во время Святок выгнали на улицу, мстит людям и навевает морозы.

С холодной погодой в этот день связано много примет и обычаев, передает Sputnik. Так, считалось, что тепло в Федосеев день – к ранней весне, пишет "Ведьмочка.net". А вот утренний снегопад говорит о грядущих морозах, которые продержатся довольно долго. Если же на крышах появились сосульки, то февраль обещает быть теплым.

На Руси в этот день боялись обидеть солнце, поэтому нельзя было поворачиваться к нему спиной и показывать на него пальцем, иначе оно еще долго не появится. Также плохой приметой считалось начинать есть свежий хлеб, его обычно откладывали на 25 января. Скулящие и рычащие домашние животные, по поверьям, были предвестниками скорой болезни, сообщает Magya-online.ru.

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